QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

NaamQGOV

PositieNo.1947

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad185,907,958.38534096

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,018,617,984.0704001

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5011257508831489,2024-08-23

Laagste prijs0.004557884422494434,2025-04-11

Publieke blockchainQGOV

Sector

Sociale media

