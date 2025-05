PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

NaamPSTAKE

PositieNo.769

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.41%

Circulerende voorraad439,651,042

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.8793%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.2477214231597014,2022-03-07

Laagste prijs0.00862981543543736,2025-04-07

Publieke blockchainETH

