Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

NaamPRX

PositieNo.2376

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.61%

Circulerende voorraad13,660,249

Maximale voorraad77,000,000

Totale voorraad41,512,309

Circulatiesnelheid0.1774%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.014024983935393,2022-03-27

Laagste prijs0.023234536345117754,2025-05-30

Publieke blockchainBSC

