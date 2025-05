PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

NaamPORTO

PositieNo.1058

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)36.61%

Circulerende voorraad11,328,206.35209

Maximale voorraad40,000,000

Totale voorraad40,000,000

Circulatiesnelheid0.2832%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit14.652555111305508,2021-11-16

Laagste prijs0.8063400164615648,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

