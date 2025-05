PORT3

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

NaamPORT3

PositieNo.827

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)18,65%

Circulerende voorraad439 736 450,9463484

Maximale voorraad1 000 000 000

Totale voorraad1 000 000 000

Circulatiesnelheid0.4397%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.32825507030864065,2024-03-28

Laagste prijs0.011041491512868788,2025-03-11

Publieke blockchainETH

InleidingPort3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.