Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

NaamPOKT

PositieNo.777

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.03%

Circulerende voorraad2,011,680,128.050819

Maximale voorraad0

Totale voorraad2,351,036,685.870521

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.099854645224399,2022-01-16

Laagste prijs0.008747360397530879,2025-04-17

Publieke blockchainPOKT

