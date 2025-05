POKEMON

Welcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure.

NaamPOKEMON

PositieNo.6051

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad420,000,000,000,000,000

Totale voorraad420,000,000,000,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000000003236293,2023-08-06

Laagste prijs0.000000000000038082,2023-06-27

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.