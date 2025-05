PLANET

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

NaamPLANET

PositieNo.2111

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad851 450 000 000

Maximale voorraad1 000 000 000 010

Totale voorraad1 000 000 000 010

Circulatiesnelheid0.8514%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000133059264969504,2024-02-28

Laagste prijs0.000000004892663576,2023-05-30

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

