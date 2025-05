PKR

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

NaamPKR

PositieNo.2635

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad193,639,424

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.1936%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.769846334852004,2021-11-16

Laagste prijs0.000130960361648144,2023-08-02

Publieke blockchainMATIC

Sector

Sociale media

