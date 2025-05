PIPPIN

PIPPIN is a meme coin on the Solana chain.

NaamPIPPIN

PositieNo.863

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.54%

Circulerende voorraad999,996,253

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,996,253

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.3269091722680784,2025-01-11

Laagste prijs0.009429352890035509,2025-04-09

Publieke blockchainSOL

InleidingPIPPIN is a meme coin on the Solana chain.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.