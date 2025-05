PIGCOIN

Pigcoin is a meme coin on the Polygon chain, and the token name is $PIGCOIN.

NaamPIGCOIN

PositieNo.4246

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad2,910,000,000,000

Totale voorraad2,910,000,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000024488634967415,2024-04-15

Laagste prijs0.000000360660612727,2025-03-12

Publieke blockchainMATIC

InleidingPigcoin is a meme coin on the Polygon chain, and the token name is $PIGCOIN.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.