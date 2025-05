PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

NaamPHB

PositieNo.706

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)49.07%

Circulerende voorraad56,188,448.05169637

Maximale voorraad64,000,000

Totale voorraad56,188,448.05169637

Circulatiesnelheid0.8779%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.094629014078536,2024-03-09

Laagste prijs0.06654096148398123,2022-05-12

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

