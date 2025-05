PEPE

Pepe is moe van het kijken naar iedereen die hot potato speelt met de eindeloze afgeleide Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu munten. De Inu's hebben hun dag gehad. Het is tijd voor de meest herkenbare meme ter wereld om zijn heerschappij als koning der memes op te eisen. Pepe is hier om memecoins weer geweldig te maken. Gelanceerd in het geheim zonder voorverkoop, geen belastingen, LP verbrand en contract afstand gedaan, is $PEPE een munt voor het volk, voor altijd. Gevoed door pure memetische kracht, laat $PEPE je de weg wijzen. In Lord Kek vertrouwen wij.

NaamPEPE

PositieNo.27

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0014%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad420,689,899,653,543.56

Maximale voorraad420,690,000,000,000

Totale voorraad420,689,899,653,543.56

Circulatiesnelheid0.9999%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000028247247045764,2024-12-09

Laagste prijs0.000000000010627701,2023-04-14

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

