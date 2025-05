PBR

PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits.

NaamPBR

PositieNo.2738

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad74,938,999.76535138

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad74,938,999.76535138

Circulatiesnelheid0.7493%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit11.670012807031583,2021-11-16

Laagste prijs0.00078489156350683,2025-03-13

Publieke blockchainETH

