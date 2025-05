PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

NaamPAXG

PositieNo.81

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)18,429.27%

Circulerende voorraad239,690.58

Maximale voorraad∞

Totale voorraad239,690.58

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3520.3451067525675,2025-04-22

Laagste prijs1387.97650287,2019-10-26

Publieke blockchainETH

InleidingPax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.