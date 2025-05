PAINT

MurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

NaamPAINT

PositieNo.2812

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad9,258,413,166

Maximale voorraad22,020,096,000

Totale voorraad22,017,000,000

Circulatiesnelheid0.4204%

Uitgiftedatum2021-02-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00592449,2021-03-14

Laagste prijs0.000007357303637215,2025-04-21

Publieke blockchainETH

InleidingMurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.