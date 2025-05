P3D

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

NaamP3D

PositieNo.1956

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad502,428,156

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad784,934,332

Circulatiesnelheid0.5024%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03480650841565348,2024-01-03

Laagste prijs0.001425779995600076,2025-03-14

Publieke blockchainP3D

