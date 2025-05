OX

$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

NaamOX

PositieNo.1581

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad3,283,541,328

Maximale voorraad0

Totale voorraad3,283,541,328

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03479553190250298,2024-12-05

Laagste prijs0.000684343351749089,2025-05-19

Publieke blockchainETH

Inleiding$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.