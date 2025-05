OPN1

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of onchain ticketing. Having built state of the art ticketing infrastructure that has issued over 5 million onchain tickets globally, the OPEN ecosystem provides a suite of tools for integrators, event organizers and artists tot take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access and fostering fan relationships.

NaamOPN1

PositieNo.4124

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad22,926,929,000

Totale voorraad22,926,929,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.001604778832925742,2024-12-02

Laagste prijs0.000371525045823537,2025-03-18

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

