OOKI

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

NaamOOKI

PositieNo.2060

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad13,716,000,000

Maximale voorraad13,835,000,000

Totale voorraad13,835,000,000

Circulatiesnelheid0.9913%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.06397283925418838,2021-12-24

Laagste prijs0.000018389584288324,2025-05-27

Publieke blockchainETH

