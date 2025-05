ONT

NaamONT

PositieNo.312

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.53%

Circulerende voorraad913,697,857

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.9136%

Uitgiftedatum2018-02-26 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.2 USDT

Hoogste prijs ooit11.176600456237793,2018-05-03

Laagste prijs0.11106467759370701,2025-04-07

Publieke blockchainONT

InleidingOntologie is een nieuw high-performance publiek blockchainproject & een gedistribueerd vertrouwenssamenwerkingsplatform. Ontologie biedt nieuwe high-performance publieke blockchains die een reeks complete gedistribueerde grootboeken en smart contract systemen omvatten. Het Ontologie blockchain framework ondersteunt publieke blockchain systemen en is in staat om verschillende publieke blockchains aan te passen voor verschillende toepassingen. Ontologie ondersteunt samenwerking tussen ketennetwerken met zijn diverse protocolgroepen. Ontologie zal voortdurend gemeenschappelijke modules bieden op de onderliggende infrastructuur voor verschillende soorten gedistribueerde scenario's, zoals die voor het gedistribueerde digitale identiteitsframework, gedistribueerd gegevensuitwisselingsprotocol, enzovoort. Op basis van specifieke scenario vereisten zal Ontologie blijven werken aan nieuwe gemeenschappelijke modules.

