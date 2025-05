OMNOM

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

NaamOMNOM

PositieNo.1498

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad310,000,000,000,000

Maximale voorraad1,000,000,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000,000,000

Circulatiesnelheid0.31%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00000027331028739,2024-03-31

Laagste prijs0.000000000391902867,2023-10-13

Publieke blockchainDOGECHAIN

InleidingDoge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.