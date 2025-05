OMNI

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

NaamOMNI

PositieNo.409

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)61.62%

Circulerende voorraad34,468,488.35655884

Maximale voorraad0

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit29.92704350233133,2024-04-21

Laagste prijs1.7079935905340244,2025-04-16

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

