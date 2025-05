OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

NaamOMG

PositieNo.747

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.75%

Circulerende voorraad140,245,398.24513277

Maximale voorraad140,245,399

Totale voorraad140,245,398.24513277

Circulatiesnelheid0.9999%

Uitgiftedatum2017-06-27 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.27 USDT

Hoogste prijs ooit28.351900100708008,2018-01-08

Laagste prijs0.1702379258498374,2025-04-07

Publieke blockchainETH

