The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

PositieNo.1221

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2,39%

Circulerende voorraad19 639 104,8193

Maximale voorraad21 000 000

Totale voorraad21 000 000

Circulatiesnelheid0.9351%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.6146305528459806,2024-11-27

Laagste prijs0.05277848051269474,2024-04-22

Publieke blockchainOGPU

