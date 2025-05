OGGYBSC

OGGYINU - newest and most exciting memecoin! With a community-driven approach and a burning passion for memes, we believe Oggy Inu is the next big thing in the meme market. Join us on this journey to revolutionize the world of memecoins and let's go to the moon together!

NaamOGGYBSC

PositieNo.2555

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad108,125,205,623,925,000

Maximale voorraad0

Totale voorraad420,000,000,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000000496370701,2023-05-08

Laagste prijs0.000000000000137009,2023-04-26

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

