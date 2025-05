O4DX

OrangeDX is a pioneering first-generation Bitcoin DeFi hub, dedicated to providing a multifaceted platform that empowers users to engage in trading, swapping, securing, and launching BRC20 and bridged EVM tokens. Their comprehensive suite of services also extends to borrowing and lending, ensuring a holistic DeFi experience for the users.

NaamO4DX

PositieNo.3952

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad100 000 000

Totale voorraad100 000 000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.22924828488090054,2024-05-30

Laagste prijs0.001711713269752448,2025-05-26

Publieke blockchainBRC20

