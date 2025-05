NYA

Nya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

NaamNYA

PositieNo.1473

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad35,234,152,874,088

Maximale voorraad99,999,999,999,999

Totale voorraad36,830,944,682,952.2

Circulatiesnelheid0.3523%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000001067377860165,2024-09-01

Laagste prijs0.000000042725036088,2024-09-06

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

