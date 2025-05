NYAN

Nyan Heroes is a competitive movement shooter featuring cats piloting mechs. Building for just over 2 years on Solana, Nyan Heroes is praised by gamers and creators as the most refined shooter in web3, and is currently one of the hottest pre-launch games.

NaamNYAN

PositieNo.2290

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.57%

Circulerende voorraad101,045,769

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.46716745640178986,2024-05-21

Laagste prijs0.004210545226821971,2025-05-19

Publieke blockchainSOL

InleidingNyan Heroes is a competitive movement shooter featuring cats piloting mechs. Building for just over 2 years on Solana, Nyan Heroes is praised by gamers and creators as the most refined shooter in web3, and is currently one of the hottest pre-launch games.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.