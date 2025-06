NURA

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

NaamNURA

PositieNo.1291

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.06%

Circulerende voorraad5,273,800,000

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.5273%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.002280932236681356,2025-06-20

Laagste prijs0.000792593965744128,2025-06-22

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

