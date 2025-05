NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NaamNULS

PositieNo.1218

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.46%

Circulerende voorraad112,682,033.18748716

Maximale voorraad210,000,000

Totale voorraad131,782,000.9538411

Circulatiesnelheid0.5365%

Uitgiftedatum2017-10-26 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.098 USDT

Hoogste prijs ooit8.54049015045166,2018-01-10

Laagste prijs0.0238252744014919,2025-04-19

Publieke blockchainNULS

InleidingNULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.