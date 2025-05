NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

PositieNo.638

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.06%

Circulerende voorraad181,812,510.458333

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.3636%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5833504864798207,2024-11-15

Laagste prijs0.06997757451302891,2025-02-16

Publieke blockchainSUI

