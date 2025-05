NRK

NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

NaamNRK

PositieNo.2267

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad636,762,888

Maximale voorraad2,100,000,000

Totale voorraad2,100,000,000

Circulatiesnelheid0.3032%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.297396251776661,2023-05-21

Laagste prijs0.000356160403878966,2024-10-18

Publieke blockchainNRK

Sector

Sociale media

