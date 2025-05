NPT

NEOPIN is a one-stop, non-custodial CeDeFi protocol for the secure use of crypto with regulatory frameworks while leveraging the benefits of both CeFi and DeFi. NEOPIN offers a range of DeFi services, including staking, swap and yield farming in various cryptocurrencies. In addition, NEOPIN is constantly working on innovative ideas that will allow users to use their assets in a variety of ways, including X2E (P2E, S2E, M2E) and NFT services. Ultimately, based on the stable security protocols and regulated environment, NEOPIN aims to become an open blockchain platform that bridges traditional finance and DeFi protocols for all users.

NaamNPT

PositieNo.919

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,41

Circulerende voorraad217.225.613,10000002

Maximale voorraad0

Totale voorraad1.000.000.000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit10.157036358034295,2022-03-25

Laagste prijs0.07046370962685594,2025-05-31

Publieke blockchainKLAY

