Onomy Protocol is an interoperable Layer-1 ecosystem built to converge Forex and decentralized finance. Products include a methodical 3-stage rollout of an innovative multi-chain wallet, a DEX supporting an order book experience fused with AMM liquidity pools, and a stablecoin issuance protocol.

NaamNOM

PositieNo.2415

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,07

Circulerende voorraad134.630.993,16706705

Maximale voorraad0

Totale voorraad169.666.190,99622443

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.3196684923058954,2023-03-20

Laagste prijs0.002206338899484401,2025-05-30

Publieke blockchainNOM

