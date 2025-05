NODL

Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants.

NaamNODL

PositieNo.1785

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad5,083,076,334.883539

Maximale voorraad0

Totale voorraad9,009,263,761.741312

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.018826029062286007,2022-08-26

Laagste prijs0.000295561568564905,2025-05-23

Publieke blockchainZKSYNCERA

Sector

Sociale media

