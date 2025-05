NIZA

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

NaamNIZA

PositieNo.2171

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad7,689,999,954

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad7,689,999,954

Circulatiesnelheid0.7689%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.039299312880592206,2024-01-01

Laagste prijs0.000041056269446749,2025-03-10

Publieke blockchainETH

