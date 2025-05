NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

NaamNIM

PositieNo.1022

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad13,123,927,901.77399

Maximale voorraad21,000,000,000

Totale voorraad13,123,927,901.77399

Circulatiesnelheid0.6249%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03470170125365257,2018-07-29

Laagste prijs0.000283365354978,2020-01-02

Publieke blockchainNIMIQ

Sector

Sociale media

