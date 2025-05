NHT

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

NaamNHT

PositieNo.1537

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad7 972 813 374

Maximale voorraad99 000 159 725

Totale voorraad99 000 159 725

Circulatiesnelheid0.0805%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.002559284474086729,2024-09-04

Laagste prijs0.000125886934050665,2024-01-16

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

