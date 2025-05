NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

NaamNFE

PositieNo.2733

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.14%

Circulerende voorraad104,375,043.61457054

Maximale voorraad900,000,000

Totale voorraad899,599,999.28

Circulatiesnelheid0.1159%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.35603402476610446,2024-03-21

Laagste prijs0.000893060699078742,2025-05-30

Publieke blockchainBSC

