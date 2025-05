NEUR

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

NaamNEUR

PositieNo.1803

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.49%

Circulerende voorraad912,294,766.480106

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,794,766.480106

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.07910511347817298,2025-01-08

Laagste prijs0.001753691775665845,2025-05-31

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

