NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NaamNEO

PositieNo.130

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)81.77%

Circulerende voorraad70,538,831

Maximale voorraad0

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2014-06-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.159 USDT

Hoogste prijs ooit196.85299682617188,2018-01-15

Laagste prijs0.07228679955005646,2016-10-21

Publieke blockchainNEO

