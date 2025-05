NEON

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

NaamNEON

PositieNo.702

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.64%

Circulerende voorraad239,465,527

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2394%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.8649648632805813,2023-12-27

Laagste prijs0.05373474191452677,2023-08-30

Publieke blockchainSOL

