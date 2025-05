NEBL

Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

NaamNEBL

PositieNo.2964

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.20%

Circulerende voorraad20,939,418.2108114

Maximale voorraad0

Totale voorraad20,939,418.2133114

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit64.87310028076172,2018-01-09

Laagste prijs0.00092747696753776,2025-04-10

Publieke blockchainNEBL

InleidingNeblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.