Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

NaamNC

PositieNo.1271

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.09%

Circulerende voorraad177,472,445

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad999,995,169.1402713

Circulatiesnelheid0.1774%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4781783640298408,2025-01-17

Laagste prijs0.03169681551524243,2025-04-07

Publieke blockchainSOL

