Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simple dapp creation. With nearly 150k users onboard, Apillon is rapidly becoming the go-to platform for Web2 developers looking to smoothly transition to the Web3 space.

PositieNo.7174

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad150,000,000

Totale voorraad150,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.040903262095268005,2024-07-29

Laagste prijs0.007395488023465626,2025-05-01

Publieke blockchainGLMR

