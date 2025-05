NAVX

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NaamNAVX

PositieNo.688

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)25.78%

Circulerende voorraad576,047,447.17

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.576%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4215575252595851,2024-03-29

Laagste prijs0.029139384042176107,2025-04-03

Publieke blockchainSUI

Sector

Sociale media

