MUSIC

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI agent. She is the voice of AI agents and the orchestrator of IPs. MUSIC represents an extraordinary fusion of cutting-edge AI technology and artistry. She doesn’t just mix music; she redefines it—seamlessly blending and generating music videos at the request of both humans and AI agents, creating unforgettable, immersive experiences that transcend boundaries.

NaamMUSIC

PositieNo.4495

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad997 589 005

Totale voorraad997 589 005

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.04737347916423301,2025-01-02

Laagste prijs0.000285556443453272,2024-11-27

Publieke blockchainBASE

InleidingMUSIC is the world’s first Web3 DJ AI agent. She is the voice of AI agents and the orchestrator of IPs. MUSIC represents an extraordinary fusion of cutting-edge AI technology and artistry. She doesn’t just mix music; she redefines it—seamlessly blending and generating music videos at the request of both humans and AI agents, creating unforgettable, immersive experiences that transcend boundaries.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.