MTMS

MTMS Network revolutionizes education with blockchain, empowering learners, rewarding educators, and decentralizing material sharing. With live interaction, social collaboration, and robust tokenomics, it's set to transform the learning landscape.

NaamMTMS

PositieNo.8625

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad6 000 000 000

Totale voorraad6 000 000 000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.004238280978913844,2025-01-02

Laagste prijs0.000032607355488552,2025-03-27

Publieke blockchainARB

InleidingMTMS Network revolutionizes education with blockchain, empowering learners, rewarding educators, and decentralizing material sharing. With live interaction, social collaboration, and robust tokenomics, it's set to transform the learning landscape.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.