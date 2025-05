MSN

Meson Network is revolutionizing Web3 by establishing a streamlined bandwidth marketplace through a blockchain protocol, replacing antiquated labor-based sales models.

NaamMSN

PositieNo.3798

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad127,500,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.700742090405983,2024-04-29

Laagste prijs0.03212579419863439,2025-05-21

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

